أجهزة السلطة تفرّق وقفة ضد تمليك كنيسة "المسكوبية" للروس

قناة الأقصى – الخليل

فرّقت أجهزة أمن السلطة في مدينة الخليل، السبت، وقفة احتجاجية دعا إليها حزب التحرير رفضا لقرار السلطة تمليك "كنيسة المسكوبية" لأملاك الكنائس الروسية، باعتباره ملكًا يتبع وقف الصحابي تميم بن أوس الداري.

وأعلنت أجهزة السلطة محيط كنيسة "المسكوبية"، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها حتى إشعار آخر، بحجة الحفاظ على الأمن العام.

وأطلقت الأجهزة الأمنية قنابل غازية في محيط منطقة مربعة "سبتة"، ونشرت عشرات العناصر في محيط الكنيسة بمنطقة الجلدة، بينما اعتقلت عددا من المواطنين، وفق ما أكّده شهود عيان.

وأدانت لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري، في بيان لها ما وصفته بـ "التشبيح والتغول من قبل الأجهزة الأمنية على الوقفة السلمية التي تضم وجهاء وشباب الخليل"، مستنكرة إلقاء قنابل الغاز والصوت على كبار السن الذين ساندوا الوقفة.

وأعلنت اللجنة استمرار الحراك الرافض لقرار التمليك الذي أسمته "هبة" من رئيس السلطة للروس.