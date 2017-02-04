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ستشرف عليها أنقرة

وفد تركي رفيع يزور غزة غدا لمتابعة مشاريع الكهرباء

السبت 04 فبراير 2017 01:28 م بتوقيت القدس المحتلة

وفد تركي رفيع يزور غزة غدا لمتابعة مشاريع الكهرباء

قناة الأقصى - غزة 
 

من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة التركية قطاع غزة يوم غد الأحد.

وقالت سلطة الطاقة في غزة في بيان لها: إن زيارة الوفد لمتابعة بعض المشاريع التي ستشرف عليها حكومتهم في قطاع الكهرباء، والقيام بجولات فنية متعلقة بهذه المشاريع.

وذكرت أنها تأتي استكمالاً لزيارة سابقة الصيف الماضي في إطار مساهمة تركيا في الحلول المطروحة لأزمة الكهرباء.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي وصل وفد تركي رسمي القطاع عبر معبر بيت حانون" إيرز"؛ لدراسة سبل حل أزمة الكهرباء وعقد ممثلون عن وزارة الطاقة التركية، اجتماعًا مع نظرائهم في سلطة الطاقة.

ورفع الوفد تقريراً مفصلاً إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، يتضمن الاحتياجات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومشاكل البنية التحتية في القطاع، وما يمكن فعله على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهذا الخصوص.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام رسمية.


ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات أزمة خانقة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل لـ18 ساعة يوميًا عند توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، و12 ساعة خلال باقي الفترات.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم قنق أكد في بداية يوليو الماضي أن لجنة فنية تركية ستتوجه إلى قطاع غزة بعد عيد الفطر مباشرة لإجراء دراسة أولية لمشاريع توفير الطاقة له.

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