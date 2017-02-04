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جدار أمني صهيوني حول الخليل لمنع العمليات الفدائية

السبت 04 فبراير 2017 12:39 م بتوقيت القدس المحتلة

جدار أمني صهيوني حول الخليل لمنع العمليات الفدائية

قناة الأقصى - الخليل

قال موقع ويللا العبري، إن الجيش الصهيوني بدأ العمل لتطبيق خطة تتلخص في إقامة جدار أمني على طول حدود مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، لمنع استمرار تنفيذ العمليات الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين.

وأوضح أمير بوخبوط الخبير العسكري الصهيوني أن الجدار سيبلغ طوله 42 كيلومترا جنوب جبل الخليل، وتقدر ما يسمى قيادة المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال أن العمل بالجدار سينتهي في أواخر العام الجاري.

وسيضع الجدار المزيد من العقبات والصعوبات أمام من وصفهم بوخبوط المتسللين الفلسطينيين إلى المناطق التي يصلون إليها بسهولة لتنفيذ عملياتهم.

وقال إن وزارة الحرب استكملت في الأيام الأخيرة إنجاز عشرة كيلومترات من الجدار، بعد توصية من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال بضرورة المسارعة في إنجاز بنائه بسبب سلسلة الهجمات التي شهدتها منطقة الخليل.

وأشار إلى أن منطقة الخليل معروفة منذ عقدين بأنها تشهد وصول الفلسطينيين إلى مناطق داخل "الخط الأخضر" من خلال نجاحهم بتجاوز الجدار الفاصل، ومعظمهم ينجحون في التسلل بلا إزعاج من أحد.

ونقل عن الجنرال "نير يوغاف" مساعد قائد كتيبة يهودا أن هذا الجدار سيسهل إحباط العمليات المسلحة، مضيفا أنه سيعاد النظر فيه لإحداث فتحات به بناء على تطورات الموقف الأمني الميداني في المنطقة.

وأضاف يوغاف أنه سيستخدم عدد من المنظومات الأمنية والتقنية على طول الجدار، مما يمنح الجنود إنذارات عديدة للتنبه لأي محاولة تسلل.

وأكد أنه رغم أن هذا الجدار عائق مادي، فإن بناءه يضيف تحديات أمنية جديدة، لأن المتسللين سيذهبون إلى طرق جديدة بعد إقامته.

المصدر : الجزيرة

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