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هدوءٌ حذر بانتظار نتائج الحوار

شديد: رسالة الأسرى لمصلحة سجون الاحتلال كانت بليغة

السبت 04 فبراير 2017 11:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

شديد: رسالة الأسرى لمصلحة سجون الاحتلال كانت بليغة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال عبد الرحمن شديد مدير مكتب إعلام الأسرى إن رسالة الأسرى الأخيرة إلى مصلحة سجون الاحتلال كانت بليغة، وإن هدوءً حذرا يسود السجون اليوم بانتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار التي ستبدأ غدا الأحد.

ودعا شديد الشعب الفلسطيني وكل الجهات المعنية بقضية الأسرى إلى الاستعداد التام لمناصرة أسرانا الأبطال في حال فشل الحوار واستمرت حالة التوتر والتصعيد في السجون .

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تدهورا للأوضاع داخل السجون نتيجة عمليات القمع والتفتيش التي مارستها مصلحة سجون الاحتلال، أسفرت عن تنفيذ الأسيرين أحمد نصار وخالد السيلاوي عمليات طعن ضد سجانين .

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