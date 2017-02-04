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دون شروط

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "أبو غوش" مساء اليوم

السبت 04 فبراير 2017 10:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "أبو غوش" مساء اليوم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

قررت سلطات الاحتلال الصهيونية تسليم جثمان الشهيد حسين أبو غوش (19عامًا) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت.

وقال والد الشهيد إنه تلقى بلاغًا من الارتباط الفلسطيني بتسليم الجثمان الساعة التاسعة مساء على معبر "عوفر" جنوب غرب المدينة.

وبحسب والد الشهيد فإن الاحتلال لم يضع شروطًا على التسليم، بعد احتجاز استمر عشرة أيام.

وقضى أبو غوش بعد تنفيذه عملية دهس على مفرق مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمال القدس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتحتجز سلطات الاحتلال سبعة شهداء فلسطينيين وترفض تسليمهم لأهاليهم إلا بشروط مسبقة.

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