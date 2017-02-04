الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "أبو غوش"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



سلمت سلطات الاحتلال الصهيونية جثمان الشهيد حسين أبو غوش (19عامًا) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، مساء السبت.

وفي وقت سابق قال والد الشهيد إنه تلقى بلاغًا من الارتباط الفلسطيني بتسليم الجثمان الساعة التاسعة مساء على معبر "عوفر" جنوب غرب المدينة.

وبحسب والد الشهيد فإن الاحتلال لم يضع شروطًا على التسليم، بعد احتجاز استمر عشرة أيام.

واستشهد أبو غوش بعد تنفيذه عملية دهس على مفرق مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمال القدس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتحتجز سلطات الاحتلال سبعة شهداء فلسطينيين وترفض تسليمهم لأهاليهم إلا بشروط مسبقة.