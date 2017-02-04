الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة مواطنين باعتداء واعتقالات وبلاغات ببلدات الضفة المحتلة

السبت 04 فبراير 2017 03:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابة مواطنين باعتداء واعتقالات وبلاغات ببلدات الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب مواطنين فلسطينيين بجروح مساء الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال على عائلة المواطن حسين النتشة بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة السبت،عدة مدن وبلدات في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب بلاسمة على حاجز طيار شمالي مدينة رام الله.

وفي مدينة بيت لحم، داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل المحامي عامر أبو شعيرة في مخيم العزة شمالي المدينة، وسلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وداهمت محلا تجارياً، وعدداً من منازل المواطنين بالمنطقة الغربية منها.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
w855 (1)

إصابة ثلاثة جنود صهاينة بعملية دهس بالقدس
thumb (4)

أجهزة السلطة تعتقل 3 مواطنين على خلفية سياسية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم قاصرون في الضفة المحتلة

مقتل مستوطنين وإصابة 7 بانقلاب حافلتهم في الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق البريج
منذ 11 ساعة

إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم
منذ 13 ساعة

إعلام الأسرى ينفي التوصل لاتفاق بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال
منذ 18 ساعة

"الشناوي" بكل برودة أعصاب يروي تفاصيل تنفيذه عملية حيفا
منذ 18 ساعة

الاتحاد الأوروبي: لن ندفع رواتب لموظفي السلطة في غزة
منذ الأمس

إصابة ثلاثة جنود صهاينة بعملية دهس بالقدس

مقالات

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح
من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

د. فايز ابو شمالة
الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

د.يوسف رزقة
شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان