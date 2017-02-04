إصابة مواطنين باعتداء واعتقالات وبلاغات ببلدات الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب مواطنين فلسطينيين بجروح مساء الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال على عائلة المواطن حسين النتشة بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة السبت،عدة مدن وبلدات في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب بلاسمة على حاجز طيار شمالي مدينة رام الله.

وفي مدينة بيت لحم، داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل المحامي عامر أبو شعيرة في مخيم العزة شمالي المدينة، وسلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، وداهمت محلا تجارياً، وعدداً من منازل المواطنين بالمنطقة الغربية منها.