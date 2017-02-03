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الاحتلال يعتدي على عائلة مقدسية قرب الأقصى

الجمعة 03 فبراير 2017 10:55 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتدي على عائلة مقدسية قرب الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال بالضرب، مساء اليوم الجمعة، على عائلة مقدسية بحارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية، "إن خمسة مواطنين أصيبوا إثر عراك بالأيدي مع قوات الاحتلال في المنطقة، والذي حصل عقب اعتداء عناصر من قوات الاحتلال على أحد أفراد عائلة الرازم وزوجته أثناء خروجهما من المسجد الأقصى، وقامت برش غاز الفلفل باتجاههما في "باب حطة" قرب المسجد الأقصى، مّا أدى إلى تجمهر المواطنين في المكان واندلاع مواجهات، تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب بالهراوات؛ أصيب على إثرها خمسة أفراد من عائلة الرازم، تم علاجهم "ميدانياً".

وفي تطور لاحق، وعقب هذه الاعتداءات، نشر الاحتلال دوريات راجلة مكثفة في حارة باب حطة، وأجبر أصحاب المحلات التجارية فيه على إغلاقها، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة.

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