إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب اليوم الجمعة، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما.

وقال مراسلنا،إن العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود معززين بآليات عسكرية وجرافة ضخمة اقتحموا البلدة مطلقين الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

وأضاف، أن المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين ، شاركوا في المسيرة التي انطلقت تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومة اليمين الصهيونية المتطرفة بحق أبناء شعبنا بأراضي العام 48.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا ساحة منزل المواطن عبد اللطيف عبيد واتخذوها ثكنة عسكرية لقناصتهم الذين أطلقوا النار باتجاه المتظاهرين دون وقوع إصابات.