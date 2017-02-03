الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

الجمعة 03 فبراير 2017 05:20 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب اليوم الجمعة، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما.

وقال مراسلنا،إن العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود معززين بآليات عسكرية وجرافة ضخمة اقتحموا البلدة مطلقين الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

وأضاف، أن المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين ، شاركوا في المسيرة التي انطلقت تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومة اليمين الصهيونية المتطرفة بحق أبناء شعبنا بأراضي العام 48.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا ساحة منزل المواطن عبد اللطيف عبيد واتخذوها ثكنة عسكرية لقناصتهم الذين أطلقوا النار باتجاه المتظاهرين دون وقوع إصابات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
w855 (1)

إصابة ثلاثة جنود صهاينة بعملية دهس بالقدس
16298362_1364594286948341_254172991235618362_n

إصابة شاب بعملية إطلاق نار قرب رام الله

أجهزة السلطة تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية
2017012371922

مسيرة سيارات بالداخل المحتل تنديدا بجريمة أم الحيران
thumb (1)

إصابة صياد برصاص الاحتلال ببحر شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

إعلام الأسرى ينفي التوصل لاتفاق بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال
منذ 8 ساعات

"الشناوي" بكل برودة أعصاب يروي تفاصيل تنفيذه عملية حيفا
منذ 7 ساعات

الاتحاد الأوروبي: لن ندفع رواتب لموظفي السلطة في غزة
منذ 22 ساعة

إصابة ثلاثة جنود صهاينة بعملية دهس بالقدس
منذ الأمس

تسليم الجزء الثاني لتقرير المراقب الصهيوني حول أنفاق القسام
منذ الأمس

مستعربون يختطفون طالبين من أمام جامعة بيرزيت برام الله

مقالات

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح
من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

د. فايز ابو شمالة
الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

د.يوسف رزقة
شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان