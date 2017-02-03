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إعلام الأسرى ينفي التوصل لاتفاق بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال

الجمعة 03 فبراير 2017 03:56 م بتوقيت القدس المحتلة

إعلام الأسرى ينفي التوصل لاتفاق بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال

نفى مكتب إعلام الأسرى الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين أسرى حركة حماس وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، يقضى بتهدئة الأوضاع في السجون.

وقال مدير مكتب الاسرى عبد الرحمن شديد اليوم الجمعة إن أسرى حركة حماس اشترطوا إخراج الأسير محمد عرمان وهو ممثل الهيئة العليا لأسرى الحركة في السجون من العزل الانفرادي وأسرى آخرين، لبدء جلسات حوار لتهدئة الأوضاع في السجون.

وأوضح أن الأسرى أمهلوا إدارة السجون اليوم الجمعة وغداً السبت، لإخراج الأسرى من العزل، لبدء جلسات حوار رسمية بين ممثلي الحركة وإدارة السجون، للوصول إلى اتفاق رسمي ممثلاً ببنود اتفاق لتهدئة الأوضاع.

ونفى شديد ما تداولته وسائل إعلام حول الوصول إلى اتفاق بين إدارة السجون وأسرى حركة حماس لتهدئة الأوضاع التي شهدتها سجني النقب ونفحة أول أمس.

وعزلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين اللذين نفذا عمليات طعن ضد سجانين اقتحموا أقسام الأسرى بصورة وحشية، بعد الاعتداء عليهم والتنكيل بهم.

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