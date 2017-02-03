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مظاهرات وسط "تل أبيب" تطالب باستقالة نتنياهو

الجمعة 03 فبراير 2017 12:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

مظاهرات وسط "تل أبيب" تطالب باستقالة نتنياهو

تظاهر العشرات، اليوم الخميس، في ساحة رابين وسط "تل أبيب" مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو.

وقالت مصادر عبرية، إن المظاهرة المطالبة باستقالة نتنياهو جاءت على خلفية التحقيقات الجارية معه بشبهات فساد.

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