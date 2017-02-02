توتر في السجون وإغلاق أقسام حماس

قناة الأقصى – غزة

قال مكتب إعلام الأسرى إن مصلحة السجون الصهيونية أغلقت أقسام أسرى حركة (حماس) بكافة السجون، فيما شرع بإجراءات عقابية لأسرى سجني النقب ونفحة، إضافة إلى نقل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس محمد عرمان إلى أحد سجون الشمال.

وبين المكتب أن مصلحة السجون الصهيونية عاقبت أسرى النقب بقطع الكهرباء عنهم، وأنهم يعيشون ظروفا صعبة.

وقامت مصلحة السجون بنقل 30 أسيرا من حركة حماس في سجن نفحة بينهم جميع أعضاء التنظيم إلى جهة غير معلومة، فيما جرى نقل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس محمد عرمان إلى أحد سجون الشمال.

وكان سجان صهيوني أصيب بجراح، مساء أمس الأربعاء، بعد طعنه على يد الأسير أحمد عامر نصار، في سجن النقب الصحراوي، في عملية هي الثانية خلال يوم أمس

وزعمت مصلحة السجون أن قيادة أسرى حماس أعطت قرارا بتسخين الأوضاع داخل السجون وأنها تلقت التعليمات من الخارج بهذا الخصوص.