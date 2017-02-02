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الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بحملة مداهمات بالضفة

الخميس 02 فبراير 2017 08:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بحملة مداهمات بالضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، 21 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت باعتقال 12 فلسطينيا من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، قرب بيت لحم، وآخر من بلدة حوسان غربي المدينة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيي من مدينة الخليل ومنطقة يطا جنوبي المدينة.

وأيضا اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدتي ارتاح بطولكرم، و"جماعين" في نابلس شمال الضفة المحتلة، فيما اعتقل شاب فلسطيني من قرية جيت شرقي قلقيلية، وآخرين من مدينة طوباس.

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