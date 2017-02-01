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27 منهم محكومون بالمؤبدات

275 أسيراً دخلوا في يناير أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 01 فبراير 2017 10:30 م بتوقيت القدس المحتلة

275 أسيراً دخلوا في يناير أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

دخل 275 أسيراً دخلوا في شهر يناير من العام الحالي 2017 أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال في ظل ظروف حياتية صعبة.

وأوضحت إذاعة الأسرى في غزة أن من بين الأسرى الذين دخلوا أعواماً جديدة 27 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وثمانية أسرى محكومين بالسجن ما يزيد عن 30 عاماً، و28 أسيراً محكوماً ما يزيد عن 20 عاماً، و60 أسيراً محكوماً ما يزيد عن عشرة أعوام، وستة أسرى محكومين أقل من عشرة أعوام، و146 أسيراً مازالوا موقوفين ينتظرون المحاكمة.

وبينت الإذاعة أن من بين الأسرى 11 أسيراً من مدينة القدس المحتلة، وخمسة أسرى من الداخل المحتل، و 38 أسيراً من قطاع غزة، و221 أسيراً من الضفة المحتلة.

وشهد شهر يناير الإفراج عن خمسة أسرى قضوا عدة أعوام في سجون الاحتلال، وهم: فراس أبو زيد، صخر النباهين، محمد أبو اسبيتان، محمد الشاوي، سعد منصور، وطفلين مقدسيين هما: يزيد أيوب، وأسامة زيدات، وستة أسرى قضوا عدة أشهر في أقبية الاعتقال الإداري وهم: محمد اطبيش، سليمان أبو رومي، عامر أبو رومي، عمر أبو رومي، بلال التميمي، خليل الشوابكة.

كما شهد الشهر اعتقال الأسيرة المحررة رندة يوسف الشحاتيت من محافظة الخليل ودخولها في معركة الكرامة احتجاجاً على إعادة اعتقالها وبقائها في عزل الشارون.

من جهتها، دعت الإذاعة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع سياسة قمعية في تاريخ البشرية أدت لاستشهاد العشرات منهم.

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