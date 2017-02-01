الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس تندّد بالتوسع الاستيطاني والتصعيد الصهيوني الخطير

الأربعاء 01 فبراير 2017 04:01 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تندّد بالتوسع الاستيطاني والتصعيد الصهيوني الخطير

قناة الأقصى - غزة

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باستمرار التوسع الاستيطاني والبناء الجديد للمستوطنات، التي كان آخرها قرار وزير الحرب الصهيوني ليبرمان ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يعد تصعيداً صهيونياً خطيراً يهدف إلى سرقة وابتلاع مزيد من أرضنا الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال من خلال قراره يهدف إلى فرض واقع ديمغرافي جديد يمكّنه من استكمال سياساته العنصرية التي ترسخها حكومة نتنياهو.

ودعا القانوع الفصائل الفلسطينية وكل مكونات شعبنا ومستوياته كافة إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة لمواجهة تغول حكومة الاحتلال وعدوانها على أرضنا ومقدساتنا والتوسع الاستيطاني الخطير.

كما طالب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالكف عن ملاحقة المقاومين، مشدداً على ضرورة إطلاق العنان للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في الضفة المحتلة للتصدي لجرائم الاحتلال ومواجهة تغول الاستيطان.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

أسيرٌ من حماس يطعن سجانا صهيونيا بسجن نفحة

البردويل لـ "الأقصى": حماس لن تشارك في انتخابات عباس والحمدالله
فوزي برهوم

حماس والجهاد تدينان الحملة المزدوجة لملاحقة نشطاء المقاومة بالضفة
thumb.php

حماس لصحيفة "الحياة اللندنية": احترموا المهنية
16296132_770300483136949_40289337_n

أزمة بين المكسيك والكيان الصهيوني إثر تأييد نتنياهو جدار ترامب

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

أسيرٌ من حماس يطعن سجانا صهيونيا بسجن نفحة
منذ 3 ساعات

الكتلة بجامعة النجاح تدعو لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق طلبتها
منذ 6 ساعات

المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
منذ 7 ساعات

الاحتلال يبدأ إخلاء مستوطنة "عامونا"
منذ 14 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل الأسير بني عودة بعد هروبه من مستشفى الاحتلال
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة

مقالات

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان
"زلزال يضرب الإعلام!!"

"زلزال يضرب الإعلام!!"

د. محمود العجرمي
من دون تعليق

من دون تعليق

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي