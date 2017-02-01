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الأسير من شمال غزة

أسيرٌ من حماس يطعن سجانا صهيونيا بسجن نفحة

الأربعاء 01 فبراير 2017 02:11 م بتوقيت القدس المحتلة

أسيرٌ من حماس يطعن سجانا صهيونيا بسجن نفحة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال مكتب إعلام الأسرى، إن أحد أسرى حركة حماس في سجن نفحة الصحراوي طعن سجانا صهيونيا، مساء الأربعاء، وأن توترا شديدا يسود كافة السجون.

وأكّد المكتب أن أسيرا من حماس طعن أحد السجانين الصهاينة، ردا على ممارسات وحدة المتسادا الإرهابية التي تعتدي على الأسرى.

وقالت مصادر خاصة لـ قناة الأقصى الفضائية، إن منفذ عملية الطعن هو الأسير خالد السيلاوي من مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان إعلام الأسرى أكّد أمس أن الأوضاع في سجن نفحة لا تزال متوترة للغاية ومرشحة للتصعيد، بعد إعلان الأسرى في السجن حل التنظيم احتجاجا على عملية القمع الهمجية التي تعرضوا لها مساء الاثنين الماضي.

وأمهل أسرى نفحة إدارة السجن حتى اليوم، للرد الإيجابي على مطالبهم وإلا سيكون هناك ردا مشتركا من كافة السجون.

وأوضح المكتب أن العشرات من عناصر وحدة القمع "المتسادا" بمشاركة وحدات قمع أخرى اقتحمت قسم 1 في سجن نفحة، وقت الإفطار وأخرجوا كافة الأسرى من القسم ونقلهم إلى قسم 12 بذريعة البحث عن أجهزة هواتف خليوية.

وأطلق أسرى نفحة نداء استغاثه مطالبين مساندة كل الأسرى في كافة السجون، بينما ردوا بإشعال النار في إحدى غرف قسم 2 بالسجن.

أسيرٌ من حماس يطعن سجانا صهيونيا بسجن نفحة
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