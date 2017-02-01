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نابلس

الكتلة بجامعة النجاح تدعو لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق طلبتها

الأربعاء 01 فبراير 2017 01:02 م بتوقيت القدس المحتلة

الكتلة بجامعة النجاح تدعو لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق طلبتها

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

قالت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إن تصاعد حملة الاعتقالات في صفوف أبنائها على يد أجهزة أمن السلطة يأتي في سياق معاداة الشعب والحيلولة دون وحدته.

ودعت الكتلة الإسلامية في بيان صحفي، أسرة الجامعة وإدارتها والطلبة والأطر الطلابية كافة إلى مواجهة تلك الاعتقالات بحق طلبة الجامعة، وممارسة الضغوط على السلطة للإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها السلطة ضد طلبتها تتزامن مع حملة الاعتقالات الصهيونية في صفوف الطلبة في محاولة لكسر إرادتهم وعزيمتهم والحيلولة دون استمرار أنشطتها.

وقالت الكتلة إن العشرات من أبنائها يقبعون في سجون الاحتلال، فيما يقبع 6 من أبناء الجامعة في سجون السلطة الفلسطينية ويُحرمون من دراستهم وحريتهم بسبب الاعتقال السياسي، وهم همام فتاش، وإبراهيم عابد، وأنس اشتية، وعبد الله بني عودة، وكريم المصري، وجعفر بدر.

وأكدت الكتلة استمرارها في خدمة الطلبة والدفاع عن حقوقهم ولن تنال حملات الاعتقال والملاحقة من عزيمتها وإرادتها.

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