الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إغلاق منشأة في بلدة الخضر

الأربعاء 01 فبراير 2017 12:08 م بتوقيت القدس المحتلة

إغلاق منشأة في بلدة الخضر

قناة الأقصى – بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، منشأة لغسيل السيارات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بواسطة لحام الأكسجين.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة " النشاش" على المدخل الجنوبي للبلدة وقامت بإغلاق المنشأة المملوكة للأخوين عبد المنعم محمد صلاح، وشقيقة ضرار، وكلاهما معتقلان لدى الاحتلال.

وأشار صلاح إلى أن قوات الاحتلال وضعت ملصقا على باب المنشأة يتضمن "انه تم عمل ذلك لأن صاحبيها كانا يشكلان خطرا على حياة الاسرائيليين من خلال نشاطات المقاومة".

ويذكر أن الأخوين صلاح تم اعتُقلا من منشأتهما قبل شهرين.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

مصر تفتح معبر رفح بعد إغلاق استمر 40 يوما
FB_IMG_1485220821436

الاحتلال يعتقل شابا وفتى خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل

مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حزما
20170111182521

حملات انتقام ضد أهالي بلدة جبل المكبر بالقدس
thumb (2)

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس بسلفيت

الأخبار الرئيسية

منذ 29 دقيقة

الكتلة بجامعة النجاح تدعو لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق طلبتها
منذ 3 ساعات

المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
منذ 4 ساعات

الاحتلال يبدأ إخلاء مستوطنة "عامونا"
منذ 11 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل الأسير بني عودة بعد هروبه من مستشفى الاحتلال
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة
منذ 22 ساعة

البردويل لـ "الأقصى": حماس لن تشارك في انتخابات عباس والحمدالله

مقالات

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان
"زلزال يضرب الإعلام!!"

"زلزال يضرب الإعلام!!"

د. محمود العجرمي
من دون تعليق

من دون تعليق

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي