إغلاق منشأة في بلدة الخضر

قناة الأقصى – بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، منشأة لغسيل السيارات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بواسطة لحام الأكسجين.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة " النشاش" على المدخل الجنوبي للبلدة وقامت بإغلاق المنشأة المملوكة للأخوين عبد المنعم محمد صلاح، وشقيقة ضرار، وكلاهما معتقلان لدى الاحتلال.

وأشار صلاح إلى أن قوات الاحتلال وضعت ملصقا على باب المنشأة يتضمن "انه تم عمل ذلك لأن صاحبيها كانا يشكلان خطرا على حياة الاسرائيليين من خلال نشاطات المقاومة".

ويذكر أن الأخوين صلاح تم اعتُقلا من منشأتهما قبل شهرين.