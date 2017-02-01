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المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

الأربعاء 01 فبراير 2017 09:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

صادق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة، صباح الأربعاء، أن 2,000 وحدة استيطانية جاهزة للتسويق فورا، والبقية في مراحل مختلفة ويُخطط لها.

ونقلت الإذاعة عن مكتب ليبرمان أن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة؛ لإحياء المناطق التي ستُبنى فيها، ولسد احتياجات المستوطنين.

ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من مصادقة ليبرمان ونتنياهو على بناء 2,500 وحدة استيطانية اضافية.

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