الاحتلال يبدأ إخلاء مستوطنة "عامونا"

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

ذكرت الإذاعة العبرية العامة، صباح الأربعاء، أنّ أكثر من 3 آلاف جنديّ صهيوني انتشروا حول البؤرة الاستيطانية "عامونا" شرق رام الله تمهيدًا لإخلائها، بقرار من المحكمة العليا.

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز في محيط المستوطنة لمنع وصول نشطاء اليمين المتطرّف إليها، بينما شرعت القوات في إخلاء المستوطنين عبر حافلات لنقلهم إلى 4 بؤر استيطانية مجهزة لهم.

وتظاهر مستوطنون على مدخل البؤرة احتجاجا على قرار المحكمة العليا الصهيونية بإخلائها، وأشعل متطرفون وصلوا للمكان، إطارات مطاطية هناك.