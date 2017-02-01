الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة .

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال داهمت أحياء بلدة بيت أمر قضاء الخليل واعتقلت الشبان ماهر صبارنه، وخطاب وحيد أبوماريا، والأسير المحرر محمد منير اخليل، والأسير المحرر أحمد خضر أبوهاشم .

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشاب نعمان حامد من بلدة سلودا، ومن بلدة نعلين اعتقل الشاب فراس نافع، أما في بلدة دورا بالخليل اعتقل الاحتلال الشاب عمر الرجوب وهو طالب في جامعة بيرزيت، إضافة إلى اعتقال الشابين عمر طاهر المصري وصلاح الدين ياسين من قرية عقابا طوباس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية من داخل بلدة بيت فوريك قضاء نابلس أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم البلدة ونفذت عدد من الاقتحامات لمنازل المواطنين عرف منهم منزل الدكتور محمد عودة أبو غلمي، بينما اعتقل الاحتلال عددًا آخر من المواطنين لم تعرف هويتهم .