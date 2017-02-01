الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة

الأربعاء 01 فبراير 2017 09:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة .

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال داهمت أحياء بلدة بيت أمر قضاء الخليل واعتقلت الشبان ماهر صبارنه، وخطاب وحيد أبوماريا، والأسير المحرر محمد منير اخليل، والأسير المحرر أحمد خضر أبوهاشم .

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشاب نعمان حامد من بلدة سلودا، ومن بلدة نعلين اعتقل الشاب فراس نافع، أما في بلدة دورا بالخليل اعتقل الاحتلال الشاب عمر الرجوب وهو طالب في جامعة بيرزيت، إضافة إلى اعتقال الشابين عمر طاهر المصري وصلاح الدين ياسين من قرية عقابا طوباس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية من داخل بلدة بيت فوريك قضاء نابلس أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم البلدة ونفذت عدد من الاقتحامات لمنازل المواطنين عرف منهم منزل الدكتور محمد عودة أبو غلمي، بينما اعتقل الاحتلال عددًا آخر من المواطنين لم تعرف هويتهم .

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحكم على طفلة من جنين بالسجن 18 شهرا

هدفه ضمّ المستوطنات.. الكشف عن مشروع ضخم للمواصلات بالضفة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة
-802926036

الاحتلال يداهم عدة منازل في تقوع ويسلم شبانا بلاغات للمقابلة

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل الأسير بني عودة بعد هروبه من مستشفى الاحتلال
منذ 13 ساعة

أسرى نفحه يمهلون إدارة السجن حتى الأربعاء للرد الإيجابي على طلباتهم
منذ 18 ساعة

البردويل لـ "الأقصى": حماس لن تشارك في انتخابات عباس والحمدالله
منذ 21 ساعة

أبو عبيدة: الزواري دخل غزة مرات عديدة وشارك المقاومة بإبداعاته
منذ 19 ساعة

حكومة الحمدالله تقرر موعدا جديدا للانتخابات المحلية
منذ 23 ساعة

هدفه ضمّ المستوطنات.. الكشف عن مشروع ضخم للمواصلات بالضفة

مقالات

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان
"زلزال يضرب الإعلام!!"

"زلزال يضرب الإعلام!!"

د. محمود العجرمي
من دون تعليق

من دون تعليق

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي