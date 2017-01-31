أسرى نفحه يمهلون إدارة السجن حتى الأربعاء للرد الإيجابي على طلباتهم

قناة الأقصى -

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن الأوضاع في سجن نفحه لا زالت متوترة للغاية ومرشحة للتصعيد، بعد إعلان الأسرى في السجن حل التنظيم احتجاجا على عملية القمع الهمجية التي تعرضوا لها مساء أمس الاثنين .

وأمهل أسرى سجن نفحه إدارة السجن حتى يوم غد للرد الإيجابي على مطالبهم وإلا سيكون رد مشترك من كافة السجون.

وأوضح إعلام الأسرى بأن العشرات من عناصر وحدة القمع "المتسادا" بمشاركة وحدات قمع أخرى اقتحمت قسم 1 في سجن نفحه، وقت الإفطار وأخرجوا كافة الأسرى من القسم ونقلهم إلى قسم 12 بنفس السجن بذريعة البحث عن أجهزة هواتف خليوية .

وأشار إعلام الأسرى إلى أن الوحدات الخاصة اقتحمت جميع غرف قسم 1 وقامت بقلب محتوياتها وإخراجها إلى ساحة السجن، وتحطيم العديد منها وسكب الطعام على الملابس والأغطية، وتمزيق فرشات الأسرى، الأمر الذى دفع الأسرى إلى إطلاق نداء استغاثه وطلبوا مساندة كل الأسرى في كافة السجون ، بينما ردوا بإشعال النار في إحدى غرف قسم 2 بالسجن .

وبين إعلام الأسرى بأن الأوضاع في السجن لا تزال متوترة رغم إنتهاء عملية القمع التي نفذتها الوحدات الخاصة أمس ، بينما لا تزال تبعاتها مستمرة ، وقد حذرت قيادة الأسرى في نفحة إدارة السجن من استمرار الانتهاكات بحقهم، مهددين بالتصعيد بعد خطوة حل التنظيم .

وناشد إعلام الأسرى المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى العزل .