البردويل لـ "الأقصى": حماس لن تشارك في انتخابات عباس والحمدالله

قناة الأقصى – خاص

أكّد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفض حركته إجراء أو المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية التي أعلنت حكومة رامي الحمدالله مساء الثلاثاء، عقدها في 13 من آيار/مايو القادم.

وقال البردويل في تصريح خلال برنامج ملفات الذي يُبث على قناة الأقصى الفضائية، الثلاثاء، إن حماس لن نشارك في انتخابات الحمدالله وعباس وترفض كل هذه العملية التي تدور في ظل الانقسام.

وشدد أن حركة حماس ترفض هذا الأسلوب الذي يتبعه عباس والحمدالله، وأنه لا انتخابات في ظل الانقسام وعدم التوافق.

وأضاف البردويل: "حماس اعتبرت أن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين، ولن تسمح بأن تشارك في هذا النموذج الوقح من الانتخابات المسيسة التي تهدف لإرباك الصف".

ودعا إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة، وأن تكون الانتخابات جزءًا منه ومن عملية التوافق الوطني.

وقررت حكومة رام الله برئاسة الحمدالله إجراء الانتخابات المحلية في تاريخ 13 آيار/مايو المقبل في الضفة وقطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء في رام الله قرر العام الماضي، تحديد يوم الثامن من أكتوبر 2016 موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وقد رحبت حماس بذلك وعملت على إنجاح العلمية، إلّا أن قرارا من محكمة السلطة أوقف العلمية الديمقراطية بعد سقوط قوائم انتخابية لحركة لفتح.