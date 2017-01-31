حكومة الحمدالله تقرر موعدا جديدا للانتخابات المحلية

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

قررت حكومة رام الله برئاسة رامي الحمدالله إجراء الانتخابات المحلية في تاريخ 13 آيار/مايو المقبل في الضفة وقطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان لها الثلاثاء، إنها قررت بالاتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية في تاريخ 13 أيار المقبل.

وكان مجلس الوزراء في رام الله قرر العام الماضي، تحديد يوم الثامن من أكتوبر 2016 موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها، وقد رحبت حركة حماس بالانتخابات وتعهدت بالعمل على انجاحها.

وبعد قُرب موعد إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر الماضي قررت محكمة العدل العليا التابعة للسلطة برام الله، وقف الانتخابات المحلية، بعد جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع "نقابة المحامين" بالضفة دعوى قضائية لوقف إجراءات الانتخابات، واستندت على دعوتها بزعم أن "المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي".

وقررت "العليا" بكل مستعجل وقف الانتخابات المحلية بزعم أن العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات، وأن تشكيل محاكم الاعتراضات ليس وفق الاصول حتى تاريخ 21 ديسمبر الماضي.

وجاء قرار إلغاء الانتخابات آنذاك متزامناً مع سقوط قوائم لحركة فتح بعد تقديم طعون ضدها، ولقي قرار إلغاء الانتخابات سخطا ورفضا فصائليا وشعبيا كبيرا حينها.