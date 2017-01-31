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الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 31 يناير 2017 01:12 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

اخطرت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، بوقف البناء في منزل وخط مياه في قرية كردلة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وجهت إخطارات مكتوبة بوقف العمل بخط مياه زراعي بطول 2000 متر وقطر 6 انش، وبمنزل من الإسمنت يعود للمواطن طارق مثقال فقهاء، وتبلغ مساحته ما يقارب 150 مترا.

وأضاف أن سلطات الاحتلال صورت منشآت تعود ملكيتها للمواطنين محمد أحمد سالم أبو زهو ومثقال عبد الكريم فقهاء، في خربة الحمة.

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