أبو عبيدة: الزواري دخل غزة مرات عديدة وشارك المقاومة بإبداعاته

قناة الأقصى – غزة

أكد "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، أن القائد القسامي الشهيد التونسي محمد الزواري، ارتقى بعد أن ترك بصمات راسخة وخلّد اسمه في سماء فلسطين وعلى جدران المسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو عبيدة في كلمة له خلال افتتاح نصب تذكاري للمهندس الزواري بمدينة رفح صباح الثلاثاء: "كيف لا يرتفع اسم القائد الزواري هنا، وقد مرّ من هنا إلى غزة مرات عديدة ليشارك إخوانه في قيادة المقاومة بعلمه ومشروعاته وإبداعه، فأدخل إلى منظومات المقاومة إضافات نوعية في مجال طائرات الأبابيل".

وأضاف أن "دم الشهيد القائد الزواري لن يذهب هدراً، وأن فاتورة حسابنا مع هذا العدو المجرم تزداد مع كل جريمة يرتكبها".

وأوضح أبو عبيدة أنّ الكتائب والمقاومة اليوم بألف خير بعون الله، وتسير على أرض صلبة وبخطىً واثقة نحو ما يسوء هذا العدو ويؤلمه ويدفّعه الثمن غالياً.

وشدد أن معركة تحرير فلسطين واسترداد ميراث الأنبياء على هذه الأرض هي مسئولية جماعية للأمة شعوباً وأنظمةً وقوىً وجماعات.

دلالات مهمة

وتابع الناطق العسكري قائلاً : "نقف هنا اليوم في رفح، إذ تأبى المقاومة إلا أن تحتفي بشهيدنا المقدام وأن تخلّد للتاريخ والأجيال القادمة اسمه على بوابة فلسطين الجنوبية التي طالما كانت ممراً ومعبراً للفاتحين المنتصرين والمجاهدين المحبّين للأقصى وفلسطين".

وأوضح أنّ تخليد اسم الشهيد الزواري في غزة له دلالات عميقة وأهمية خاصة، إذ إنّ من يتقدم خطوة لنصرة فلسطين ومجاهديها وأقصاها يرفع الله ذكره ويخلّد علمه وعمله، ويكتب له الحياة في قلوب الأحرار، ويمنحه وسام المجد وشرف الشهادة في سبيل الأقصى.

وأكمل: "القائد الزواري أبى على نفسه أن يكون رقماً مجرّداً في سجل العلماء والمبدعين أو يكون اسماً عابراً في ذاكرة الأجيال، فحقق الله أمنيته قبل استشهاده وبعد استشهاده، وسيظل اسمه علماً يرفرف في سمائنا مع كل طائرة أبابيل ومع كل صاروخ يدك حصون الأعداء وقنبلة تقض مضاجع المحتلين في البرّ والبحر والجوّ بإذن الله تعالى".

وشدد على أن استراتيجية المقاومة في العمل ضد العدو داخل حدود فلسطين لم ولن يجعلها تتنكر لدور الطاقات المبدعة والدعم بمختلف الأشكال بالمال والسلاح والخبرات من أمتها، فهي تدرك أنّ قضية فلسطين ليست قضية جغرافيا أو صراع سياسي داخلي بين شعبٍ ومحتل فحسب، بل هي قضية أمة وصراع وجود وحضارة وتاريخ.

ما خفي أعظم

وأضاف أبو عبيدة أنّ ما تكشّف حديثاً مما يسمى بتقرير مراقب الكيان الصهيوني حول نتائج حرب عام 2014 يؤكد من جديد حجم الخسارة والفشل والتخبط الذي مُني به الاحتلال في هذه المعركة، مضيفا "إنّ الأيام ستحمل المزيد من دلائل هذا الفشل والإخفاقات الكبيرة وفي ملفات أكبر وأخطر من مجرد طريقة إدارة قيادة العدو للحرب".

وأكد أن معركة الاعداد وصراع العقول التي أدارتها المقاومة ولا تزال مع هذا الاحتلال تثبت كل يوم بأن قيادة المقاومة انتصرت على غطرسة وكذب وتضليل قيادة العدو، "وما خفي أعظم".

ودعا أبو عبيدة شباب الأمة وعلماءها ومبدعيها للاقتداء بالشهيد القائد محمد الزواري وغيره من الجنود المجهولين، وأخذ زمام المبادرة وبذل كل جهدٍ لإسناد المقاومة في فلسطين، فمن لمح سمو الهدف هان عليه عناء الأسلوب والوسيلة والطريقة.

واختتم أبو عبيدة كلمته موجها التحية للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة التي تشارك في طريق الاعداد والجهاد، وإلى أرواح الشهداء وعلى رأسهم شهداء الإعداد، وللجرحى والمصابين وللأسرى الاحرار المنتظرين لفجر الحرية القريب.