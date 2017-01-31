برهوم: تصريحات "غويتريس" تزوير للتاريخ وقلب للحقائق

قناة الأقصى - غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات أنطونيو غويتريس الأمين العام للأمم المتحدة وزعمه "بيهودية الهيكل" في مدينة القدس، ووصفتها بغير المسؤولة.

واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، تصريحات غويتريس تزويرا للتاريخ وقلبا للحقائق وتضليلا للرأي العام، معرباً عن رفضه واستهجانه لها.

وقال برهوم إن تصريحات غويتريس تتناقض تماما مع قرار منظمة اليونسكو القاضي بأن المسجد الأقصى خالص للمسلمين ولا حق لليهود فيه.

واعتبر أن هذه التصريحات شرعنة لتهويد القدس والمسجد الأقصى وتعزيزا للنهج العنصري الصهيوني المتطرف، مشيراً إلى أنه كان من المفترض من الأمين العام لهذه المنظمة الدولية أن يعمل على حماية الحق الفلسطيني.

وطالب برهوم أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله ومستوياته كافة بالتمترس خلف حقوقه وثوابته وحمايتها والدفاع عنها.

كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وعدالة قضيته وحماية مقدساته والتصدي لأي مخططات تستهدف القدس والمسجد الأقصى.

وكانت الإذاعة العبرية العامة أوردت عن غوتيريس قوله قبل أيام، إنه "واضح كوضوح الشمس بأن الهيكل المقدس في القدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديا".