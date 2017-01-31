هدفه ضمّ المستوطنات.. الكشف عن مشروع ضخم للمواصلات بالضفة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مشروع مواصلات استيطاني ضخم تخطط حكومة الاحتلال الصهيونية إلى تنفيذه، لتطوير المواصلات في الضفة المحتلة، وبحجة إنهاء أزمة الاختناقات المرورية.

وبالتوازي مع قانون مصادرة الأراضي الذي يناقشه "الكنيست" اليوم، قالت يديعوت إن المشروع الضخم يأتي عبر انشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة.

وأضافت الصحيفة أن المقصود من المشروع هو ضم مستوطنات الضفة إلى الكيان المحتل.

ويأتي هذا المشروع بعد أيام من المصادقة على مشروع بناء 2500 شقة في التجمعات الاستيطانية الكبيرة بالضفة.