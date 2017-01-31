الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

هدفه ضمّ المستوطنات.. الكشف عن مشروع ضخم للمواصلات بالضفة

الثلاثاء 31 يناير 2017 09:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

هدفه ضمّ المستوطنات.. الكشف عن مشروع ضخم للمواصلات بالضفة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مشروع مواصلات استيطاني ضخم تخطط حكومة الاحتلال الصهيونية إلى تنفيذه، لتطوير المواصلات في الضفة المحتلة، وبحجة إنهاء أزمة الاختناقات المرورية.

وبالتوازي مع قانون مصادرة الأراضي الذي يناقشه "الكنيست" اليوم، قالت يديعوت إن المشروع الضخم يأتي عبر انشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة.

وأضافت الصحيفة أن المقصود من المشروع هو ضم مستوطنات الضفة إلى الكيان المحتل.

ويأتي هذا المشروع بعد أيام من المصادقة على مشروع بناء 2500 شقة في التجمعات الاستيطانية الكبيرة بالضفة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
فوزي برهوم

حماس والجهاد تدينان الحملة المزدوجة لملاحقة نشطاء المقاومة بالضفة
aa0fe6ecb56a893cf4f25dbacd35f315

حملة اعتقالات تطال 19 فلسطينيا بالضفة
الاستيطان يتواصل وبقوة

الكيان يؤجل التصويت على "شرعنة المستوطنات"
الاحتلال

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس
w855

الاحتلال يقمع مسيرات أسبوعية بالضفة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة
منذ ساعة

الإفراج عن الطفل الجريح أسامة زيدات ونقله للمشفى
منذ 9 ساعات

أسرى "نفحة" يطلبون المساندة من السجون بعد اقتحام الاحتلال
منذ 18 ساعة

حماس والجهاد تدينان الحملة المزدوجة لملاحقة نشطاء المقاومة بالضفة
منذ 18 ساعة

الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن المؤبد و20 عاماً
منذ 22 ساعة

الاحتلال: عملية حيفا الأخيرة فدائية

مقالات

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان

شرعنة الاستيطان ستضع المنطقة على فوهة بركان
"زلزال يضرب الإعلام!!"

"زلزال يضرب الإعلام!!"

د. محمود العجرمي
من دون تعليق

من دون تعليق

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي