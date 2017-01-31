الإفراج عن الطفل الجريح أسامة زيدات ونقله للمشفى

قناة الأقصى - الخليل

أفرج الاحتلال الصهيوني مساء أمس الاثنين، عن الأسير الجريح الطفل أسامة مراد زيدات (15عاماً) من بلدة بني نعيم جنوب مدينة الخليل، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لاستكمال العلاج.

وأصدر الاحتلال قراراً بالإفراج عن الجريح زيدات قبل عدة أيام، على أن تلتزم عائلته بدفع غرامة مالية وقدرها 25 ألف شيقل، إضافةً إلى الالتزام بحضور المحكمة حال الاستدعاء.

واعتقل الطفل زيدات بتاريخ 23/9/2016، بعد تعرضه إلى إطلاق النار على قدمه وفي ظهره، وقد تعرض إلى إهمالٍ طبي أثناء فترة توقيفه مدة أربعة أشهر.