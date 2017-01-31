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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة

الثلاثاء 31 يناير 2017 08:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، 5 مواطنين، واستدعت آخرين خلال حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم قرى ومناطق في مدن بيت لحم ورام الله وطولكرم وقلقيلية، واعتقل المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

ففي قرية بدرس برام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ابراهيم يوسف مرار، وشريف أبو حسين، بينما اعتقل أحمد البش من قلقيلية، وياسر ثوابتة من بيت لحم، وفادي ابو هنطش من حارة السلام بطولكرم.

إلى ذلك، سلّمت قوات الاحتلال بلاغات لأربعة مواطنين من بلدة تقوع شرق بيت لحم لمقابلة مخابراتها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش اعتقل المواطنين بدعوى الاشتباه بمشاركتهم في فعاليات انتفاضة القدس.

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