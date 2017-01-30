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الاحتلال يرفض علاج الأسيرة الجريحة عبلة العدم رغم تدهور صحتها

الإثنين 30 يناير 2017 05:18 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يرفض علاج الأسيرة الجريحة عبلة العدم رغم تدهور صحتها

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن مصلحة السجون الصهيونية ترفض تقديم العلاج للأسيرة الجريحة عبلة العدم (45عاماً) من قرية بيت أولا، قضاء الخليل.

وأوضح إعلام الأسرى بأن الأسيرة الجريحة عبلة العدم هي أم لعشرة أطفال، كما وتعاني من عدة أمراض جراء أصابتها بتاريخ 18102015، فهي تعاني من كسر في الفك، وكسر في الجمجمة، وصداع في الرأس، وإمساك دائم بسبب قلة الأكل.

كما وتحتاج الأسيرة العدم إلى زرع عين زجاجية، وقطعة بلاستيكية في الجمجمة، وعمليات في الفك والأذن، ولم يتم تحديد موعد لعمليات جراحية بحقها.

عائلتها أفادت بأنها تعتمد فقط على السوائل وأكل البطاطا المهروسة، ولا تستطيع تذوق الطعام، كما أن حاسة الشم لديها مفقودة، ولا تستطيع الاستحمام إلا بمساعدة الأسيرات لها، وأي طعام يحتاج إلى مضغ لا تستطيع تناوله، ولا تستطيع المشي بسهولة.

مصلحة السجون الصهيونية تنتقم من الأسيرة الجريحة عبلة العدم، عبر نقلها في البوسطة واحتجازها عدة ساعات في معتقل المسكوبية، ففي إحدى المرات تم الاعتداء عليها في زنزانة رقم عشرة في المسكوبية من قبل شخصين، حيث اقتحما عليها الزنزانة وشرعا بضربها بشكل مبرح ووحشي، وشتماها بألفاظٍ تخدش الحياء، وفي مرة أخرى أوقفوها في الممر، وأخذ كل معتقل جنائي يهودي يشتمها، وعمد أحدهم إلى ركلها بقوة، دون أن يتحرك أفراد وحدة النحشون لمنعهم من ضربها وشتمها.

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