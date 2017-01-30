حماس والجهاد تدينان الحملة المزدوجة لملاحقة نشطاء المقاومة بالضفة

قناة الأقصى - غزة

استنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الحملة الأمنية المستمرة والممنهجة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة ضد أبناء الحركتين وكوادرهما ونشطائهما في الضفة المحتلة.

وأدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، عمليات اقتحام بيوت النشطاء والاعتداء على عوائلهم، مشيراً إلى أن ذلك يجري بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني.

وأوضح برهوم إلى أن الحملة الأمنية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة تتزامن مع حملة أمنية صهيونية مكثفة ضد أهلنا وأبنائنا في معظم مدن الضفة المحتلة وقراها.

واعتبر برهوم الحملات الأمنية المزدوجة بمثابة استهداف وتصفية للمقاومة الفلسطينية ولوحدة الشعب الفلسطيني المتمترس حول برنامج المقاومة في مواجهة العدوان والاستيطان.

وطالب أجهزة أمن السلطة بالوقف الفوري لهذا السلوك المشين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الفصائل والقوى كافة إلى فضح هذه الممارسات والقائمين عليها واتخاذ موقف وطني مسؤول تجاه هذه السياسات التي لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني.

كما حمل مسؤول العلاقات الوطنية والشئون الخارجية في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الاستاذ خالد البطش، جهاز الامن الوقائي وقائده زياد هب الريح، شخصيا، المسئولية الكاملة عن الحملة الامنية وتداعياتها التي يشنها الجهاز بمزاجية من قائده على ابناء وكوادر حركة الجهاد في الضفة المحتلة.

وقال القيادي البطش في تصريح صحفي اليوم، الاثنين، ان جهاز الامن الوقائي لم يتعلم الدرس ولم يغير بعد من عقيدته السلبية والتي يفترض ان الوقائع قد تجاوزتها الى عقيدة امنية وطنية لحماية الشعب ومقاومته، معتبرا ان الامن الوقائي بأدائه السيئ بالضفة، يزيد من تفسيخ النسيج الوطني وتكريس الانقسام على الساحة الوطنية.