الكيان يؤجل التصويت على "شرعنة المستوطنات" إلى الغد

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

أعلن رئيس الائتلاف الحكومي الصهيوني، دافيد بيتان، تأجيل التصويت على شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، عن طريق "قانون التسوية"، الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى يوم غد الثلاثاء.

ويأتي تأجيل التصويت على القانون بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت اعتزامه عدم الدفاع عن 'قانون التسوية' أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه، وقال إنه من المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بيتان في وقت سابق إنه يدرس إمكانية تأجيل التصويت إلى يوم غد الثلاثاء أو الأسبوع القادم، وأنه طلب من رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارض للقانون، ميراف ميخائيلي، الموافقة على التأجيل، لكن الأخيرة رفضت وقالت "نحن لا نرغب بالتأجيل، إذا أراد الليكود التراجع عن تقديم القانون فليتراجع بنفسه".

ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد الكيان في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة إلى شكوى في المحكمة.

ومن المرجح أن يصوت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي لصالح القانون، ما يعني المصادقة عليه رسميًا.

ويهدف القانون إلى شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة وإقامة بؤر استيطانية عليها، مثل "عمونا"، وكذلك يتيح إمكانية تحويلها إلى مستوطنات في وقت لاحق.

وفي المرحلة الأولى بعد المصادقة على القانون، سيتم توسيع البناء في 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة سنة منذ إعلان القانون، وخلال هذه السنة سيتم إقرار مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها هذه الأبنية أو البيوت المتنقلة التي يستخدمها المستوطنون في بؤرهم.