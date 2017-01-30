أجهزة السلطة تعتقل أسيرا محررا وطالبا جامعيا

قناة الأقصى - رام الله

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية طالباً جامعياً وأسيراً محرراً، فيما تواصل اعتقال عشرات المواطنين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي رام الله اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة القدس عبد الرحمن حامد الواوي من بلدة بيت سيرا بعد استدعائه للمقابلة أمس.

وفي طولكرم اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر محمد سامي النوباني من بلدة علار بعد استدعائه للمقابلة، وذلك ضمن حملة اعتقالات واستدعاءات يشنها في البلدة منذ نحو أسبوع.

في السياق تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أحمد عبد ربه منذ 30 يوماً من مدينة طولكرم.

وفي مدينة الخليل تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين فارس الجبور وأمجد سلهب وجبريل أبو صبيح وبراء بلوط، وتصر على حرمانهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي كباقي الطلبة.