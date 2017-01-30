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الاحتلال: عملية حيفا الأخيرة فدائية

الإثنين 30 يناير 2017 11:19 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال: عملية حيفا الأخيرة فدائية

قناة الأقصى – القدس المحتلة

سمحت الرقابة الصهيونية صباح اليوم الاثنين بنشر تفاصيل اعتقال الشاب محمد شناوي من سكان حي الخالصة في مدينة حيفا المحتلة، وذلك بعد تنفيذه لـ 3 عمليات إطلاق نار بالمدينة، ما تسبب بمقتل صهيوني وجرح آخر.

وبحسب، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن شناوي أقدم على العمليات بدافع قومي ولدواعي كراهية اليهود، ونفذ عبر سلاح من نوع كارلو كان يمتلكه 3 عمليات إطلاق نار بحيفا في الثالث من شهر يناير الحالي.

وكان قد قتل سائق وأصيب حاخام صهيوني بإصابات خطيرة في عمليتي إطلاق نار وقعتا في الثالث من يناير الحالي، في مدينة حيفا المحتلة، ورجحت الشرطة الصهيونية وقتها أنها عملية فدائية.

وكانت النيابة العامة الصهيونية قدمت، صباح اليوم الإثنين، إلى ما يسمى بالمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الشاب شناوي، حيث نسبت له تهمة قتل يهودي وإصابة آخر في حادثين منفصلين في حيفا بتاريخ 3.1.2017، وذلك على خلفية قومية.

ووجهت النيابة في لائحة الاتهام إلى إيهاب أيوب يوسف (20 عاما) وخالد أبو كليب (21 عاما) بـ '"توفير وسائل لتنفيذ العملية".

ومددت المحكمة اعتقال الشبان الثلاثة بعد تقديم لوائح الاتهام ضدهم اليوم، ونسبت للمتهمين الآخرين تهم المساعدة بعد تنفيذ المتهم الأول عملية القتل. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المتهمين الثلاثة حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهم.

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