من دون تعليق

كشفت وكالات الأنباء عن تقرير إسرائيلي نُشر يوم الجمعة ٢٧/١/٢٠١٧م، عن تبوأ (11) يهوديًا مناصب قيادية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمر الذي يعني أن اليهود هم الذين يحكمون في البيت الأبيض بشكل غير مسبوق منذ نشأة الولايات المتحدة الأميركية.

وتحت عنوان "تعرف على كبار المسؤولين اليهود في إدارة ترامب"، قدمت صحيفة "الجروزاليم بوست" اليمينية الإسرائيلية تعريفًا بـ"11 شخصية مؤثرة ستعمل في حكومة ترامب بينما فاز الأخير بـ24% من الأصوات اليهودية فقط".

والشخصيات اليهودية المؤثرة في إدارة الرئيس الأمريكي بحسب الصحيفة هي:

1- جاريد كوشنر (36 عامًا)، وهو صهر الرئيس الأمريكي ترامب، وسيشغل منصب مستشار كبير له.

وقد "تزوج كوشنر من ابنة الرئيس ايفانكا في عام 2009 ولعب دورًا حيويًا في الحملة الانتخابية للرئيس وخاصة في إسرائيل".

2- دافيد فريدمان، في نهاية الخمسينات من العمر، يتكلم العبرية، ويملك بيتًا في حي الطالبية بغربي القدس المحتلة، وهو محامٍ منذ فترة طويلة لترامب؛ وقد أعلن الأخير اختيار فريدمان لمنصب سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل".

وفريدمان "داعم للمستوطنات الإسرائيلية ومموّلها، وعبّر عن شكوكه بشأن مستقبل حل الدولتين".

3- جيسون غرينبلات، "يهودي متدين درس في مدرسة دينية بالضفة الغربية المحتلة أواسط الثمانينيات، وقام بواجب الحراسة المسلحة هناك" بحسب الصحيفة. وسيتولى جرينبلات منصب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية مع التركيز على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، العلاقات الأمريكية-الكوبية، والاتفاقيات التجارية الأمريكية مع دول العالم.

4- ستيفن منوحين (54 عامًا) سيتولى حقيبة المالية في الحكومة الأمريكية، وذكرت الصحيفة أن صداقة ترامب ومينوحين تعود إلى 15 عامًا، وقبل أن يتولى الشؤون المالية لحملة ترامب عمل مستشارًا له.

5- ستيفن ميلر (31 عامًا) سيتولى منصب مستشار كبير للسياسات، وأشارت الصحيفة إلى أن ميلر لعب دورًا حيويًا في كتابة الخطابات خلال الحملة الانتخابية لترامب وعمل لمدة 7 سنوات كمساعد برلماني.

6- كارل إيكان (80 عامًا)، رجل أعمال ومستثمر سيتولى منصب مستشار خاص في قضايا الإصلاح التنظيمية.

وهو من أوائل الداعمين لترشيح ترامب، ومؤسس شركات إيكان ومقرها نيويورك التي تقوم بأعمال متنوعة (..)، وتولى في السابق مناصب رفيعة في العديد من الشركات الأمريكية الكبرى".

7- غاري كوهين (56 عامًا)، ويرأس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وتولى مسبقًا مناصب رفيعة في عدد من الشركات.

8- بوريس ايبشتين، في أواسط الثلاثينات من العمر، يتولى منصب مساعد خاص للرئيس ومدير الاتصالات المساعد للعمليات البديلة، وهو "محامي تمويل واستثمار من نيويورك (..) ودافع عن الشبكات التلفزيونية الكبرى لترامب أكثر من 100 مرة".

9- دافيد شولكين (57 عامًا).

10- ريد كوديش في مطلع الأربعينات من العمر، ويتولى منصب مساعد الرئيس للمبادرات داخل الحكومات والتكنولوجيا، ومسؤول عن المبادرات التي تتطلب تعاونًا متعدد الوكالات مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والتحديث.

11- ابراهام بيركوفيتش (27 عامًا)، مساعد خاص للرئيس ترامب ومساعد لجاريد كوشنر، ووفق الجروزاليم بوست فإن بيركوفيتش هو "صديق لكوشنر وبعد تخرجه من الجامعة عمل لصالح شركاته، وكتب في صحيفة "نيويورك اوبزرفير" المملوكة له أيضًا. وتخرج من مدرسة القانون في جامعة هارفرد.