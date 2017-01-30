قتلى بهجوم على مسجد بكندا

قناة الأقصى - كيبيك

قتل 5 أشخاص، في إطلاق نار استهدف المركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة كيبيك، أثناء إقامتهم لصلاة العشاء، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة كيبيك، أتاين دويون، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من أصل ثلاثة أشخاص أطلقوا النار في المسجد، مشيراً أن الجهات المعنية تجري التحقيقات اللازمة حول الهجوم.

من جهته أعرب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، عن حزنه لسقوط قتلى في الحادث.

وقال ترودو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس، "يشعر الكنديون بالحزن هذه الليلة على ضحايا الهجوم الجبان الذي استهدف مسجدا في كيبيك، ونعلن وقوفنا إلى جانب الضحايا وعائلاتهم".

من جهته، أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فيليب كويلارد، عن زيادة الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء المقاطعة، واصفاً الهجوم بـ"الوحشي".

يشار إلى الأعمال المعادية للمسلمين في كيبيك ظهرت خلال السنوات الأخيرة، ففي يونيو الماضي تعرّض المركز الثقافي الإسلامي لاعتداء بوضع رأس خنزير أمام بوابته، وفي عام 2013 فتحت الشرطة تحقيقا عقب تلطيخ جدار مسجد في منطقة "ساغني" بكيبيك بالدماء.

كما أضرمت النيران في مسجد بمقاطعة أونتاريو عام 2015، عقب تفجيرات باريس الأخيرة.