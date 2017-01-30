حملة اعتقالات تطال 19 فلسطينيا بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، حملة دهم واقتحامات في مختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلتيْن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا؛ بينهم أسرى محررون خلال حملة مداهمات ليلية بالضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات، اثنين من المواطنين من مدينة طولكرم وبلدة عنبتا شرقي المدينة، إضافة إلى اعتقال ثالث من بلدة سفارين جنوبي شرق طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدتي بدو وقطنة شمالي غرب القدس، وآخر من بلدة الرام شمالي المدينة المحتلة.

كما أنه تم اعتقال مواطنًا فلسطينيًا من بلدة خربثا المصباح غربي رام الله، وثلاثة من بلدتي الخضر ونحالين قرب بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وثلاثة من دورا جنوبي الخليل، وسادسا من بلدة بيت أمر شمالي المدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال مطبعتيْن في مدينة رام الله جنوب الضفة المحتلة، وصادرت معداتهما بدعوى استخدامهما كأماكن لإصدار المواد التحريضية.

وزعم الاحتلال، العثور على ورشة حدادة في مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة تستخدم لصناعة الأسلحة، وقام بإغلاقها كذلك ومصادرة معداتها.