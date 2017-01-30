قائد لواء "الناحل" بجيش الاحتلال يستقيل من منصبه فجأة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قائد لواء "الناحل" في جيش الاحتلال الصهيوني، أعلن استقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

وقال موقع "واللا الإخباري" العبري، إن الجنرال "عموس هكهين" أعلن استقالته من منصبه وإنهاء كافة مهامه، مرجعًا ذلك لدوافع شخصية.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" والجنرال "إيال زمير" قائد المنطقة الجنوبية، قد صادقا على طلب استقالة هكهين من الجيش، وعُيّن الجنرال "دان جولوبوس" خلفًا له.

وكان الجنرال "عاموس هكهين" قد شغل سابقًا منصب قائد اللواء الجنوبي في غزة خلال العدوان على القطاع صيف 2014.