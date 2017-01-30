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نددت بما نشرته حول اللقاءات المصرية مع الحركة

حماس لصحيفة "الحياة اللندنية": احترموا المهنية

الإثنين 30 يناير 2017 02:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس لصحيفة "الحياة اللندنية": احترموا المهنية

ندد المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما نشرته صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر الأحد، حول نتائج اللقاءات المصرية مع قيادة الحركة، مشيرة إلى أن الصحيفة تحاول "ممارسة أدوار تضليلية مشبوهة".

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في تصريح صحفي، الأحد، إن ما ذكرته الحياة اللندنية على لسان ما وصفته بقيادي في حماس -رفضت ذكر اسمه- يتناقض تماماً مع تصريحات قيادة الحركة حول نتائج هذه اللقاءات.

وأضاف أن هذا تصرف غير مسؤول من صحيفة من المفترض أنها محترمة ولا تمارس هذا النوع من الصحافة الصفراء.

ودعا المكتب الصحيفة إلى احترام المهنية والعمل الإعلامي الصحيح والتوقف عن بث الافتراءات والأكاذيب.

ونبه إلى أن مواصلة الصحيفة سياستها تلك، من شأنه أن يضع علامات استفهام كثيرة حول مهنية هذه الصحيفة ومصداقيتها والدور الذي تمارسه في تشويه مواقف الحركة وعلاقتها مع الإقليم.

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