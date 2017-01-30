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منظمة عبرية: 95% من الصيادين بغزة تحت خط الفقر بسبب الاحتلال

الإثنين 30 يناير 2017 02:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

منظمة عبرية: 95% من الصيادين بغزة تحت خط الفقر بسبب الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

قال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، إن قوات الاحتلال تقضي على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة.

وجاء في تقرير للمركز، أنه قبل 17 عاما، عمل حوالي 10 آلاف شخص من سكان القطاع في مجال الصّيد، بينما اليوم فإن 4000 صياد فقط مسجلين في نقابة الصيادين، وهم يُعيلون ما يقرب من خمسين ألف شخص.

وذكر أن هذا المُعطى لا يعكس الواقع أيضا، إذ أن نصف الصيادين عاطلون عن العمل بعد أن تعطّلت مراكبهم ولا يمكن تصليحها بسبب النقص في المواد الخام.

وبين تقرير "بتسيلم" أن 95 % من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خطّ الفقر، والمعرّف كدخلٍ شهريّ أقل من 2293 شيكلا للعائلة المكوّنة من خمسة أفراد، والّذين يعتمدون على المساعدات الإنسانيّة في معيشتهم.

وقال المركز العبري الذي يتابع انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، إن انكماش قطاع صيد الأسماك في غزة هو نتيجة مباشرة لسياسة الكيان التي تفرض قيودًا صارمة للوصول إلى البحر، وتسويق الأسماك في الضفة وإدخال المواد الخام إلى غزة ومنع تصدير الأسماك إلى الداخل المحتل وإساءة معاملة الصيادين.

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