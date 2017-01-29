كلمة للناطق باسم "القسام" بعد غد الثلاثاء

يلقي الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الجناح العسكري باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، كلمة بعد غد الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها، إن كلمة "أبو عبيدة"، تأتي خلال افتتاح نصب تذكاري للشهيد القائد الطيار محمد الزواري وذلك في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر أن الزواري استشهد قبل شهرين بعملية اغتيال وإطلاق نار تعرّض لها بمدينة صفاقس التونسية في وقت اتهمت فيه حماس الاحتلال بالوقوف وراء اغتياله.

وأعلنت كتائب القسام أن الزواري كان أحد قادتها الفاعلين لديها، وكان له الدور الأبرز في صناعة الطائرات بدون طيار "أبابيل"، والتي كان لها دور فاعل خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014.