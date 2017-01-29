جنرال صهيوني: حماس ردعتنا ولا يوجد حلول مجدية لتهديد الأنفاق

قال القائد السابق للمنطقة الوسطى في الكيان الصهيوني الجنرال غادي شمني إن حركة حماس استطاعت أن تردع الكيان الصهيوني، وطالب باعتقال جميع قادتها في الضفة المحتلة، ووقف تحويل الأموال إلى قطاع غزة حتى تعيد الجندييْن اللذين تأسرهما.

ونقلت مصادر صهيونية عن شمني قوله، لم يعد معقولا أن تستمر حماس بالاحتفاظ بجنودنا ينما تنعم بالهدوء لمدة عامين، بل تواصل تثبيت سلطتها في غزة، وتحفر المزيد من الأنفاق، وتواصل ردع دولة الاحتلال.

وطالب شمني بممارسة المزيد من الضغط على حماس حتى تعيد الجنود الصهاينة الذين تحتفظ بهم، متهما القادة بأنهم لا يتخذون قرارات هامة ومطالبا جهاز الأمن العام (الشاباك) باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حماس لوقف الإهانات التي يتعرض لها الكيان منذ عامين بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.

أما يوسي ميلمان الخبير الأمني الصهيوني في صحيفة معاريف، فقال إن أسئلة عديدة مازالت مطروحة حول تهديد الأنفاق التي حفرتها حماس في غزة قرب الحدود مع الكيان، وحجم المعلومات الأمنية والاستخبارية التي حصلت عليها عن هذا التهديد.

وأوضح الخبير الصهيوني، بأنه طالما أن الاحتلال امتلك معلومات أمنية دقيقة عن وجود قرابة ثلاثين نفقا على حدود غزة، فلماذا لم يتم الذهاب لتدميرها قبل اندلاع الحرب الأخيرة، والانتظار إلى حين وقوعها.



وخلص إلى القول، لم تتوفر لدولة الاحتلال بعد حلول عملياتية تكنولوجية مجدية لتهديد الأنفاق، بما في ذلك الجدار الإسمنتي الذي سيقام على حدود غزة، رغم ما يتم بذله من جهود أمنية واستخبارية في هذا المجال.