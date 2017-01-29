الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

جنرال صهيوني: حماس ردعتنا ولا يوجد حلول مجدية لتهديد الأنفاق

الأحد 29 يناير 2017 04:51 م بتوقيت القدس المحتلة

جنرال صهيوني: حماس ردعتنا ولا يوجد حلول مجدية لتهديد الأنفاق

قال القائد السابق للمنطقة الوسطى في الكيان الصهيوني الجنرال غادي شمني إن حركة حماس استطاعت أن تردع الكيان الصهيوني، وطالب باعتقال جميع قادتها في الضفة المحتلة، ووقف تحويل الأموال إلى قطاع غزة حتى تعيد الجندييْن اللذين تأسرهما.

ونقلت مصادر صهيونية عن شمني قوله، لم يعد معقولا أن تستمر حماس بالاحتفاظ بجنودنا ينما تنعم بالهدوء لمدة عامين، بل تواصل تثبيت سلطتها في غزة، وتحفر المزيد من الأنفاق، وتواصل ردع دولة الاحتلال.

وطالب شمني بممارسة المزيد من الضغط على حماس حتى تعيد الجنود الصهاينة الذين تحتفظ بهم، متهما القادة بأنهم لا يتخذون قرارات هامة ومطالبا جهاز الأمن العام (الشاباك) باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حماس لوقف الإهانات التي يتعرض لها الكيان منذ عامين بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.

أما يوسي ميلمان الخبير الأمني الصهيوني في صحيفة معاريف، فقال إن أسئلة عديدة مازالت مطروحة حول تهديد الأنفاق التي حفرتها حماس في غزة قرب الحدود مع الكيان، وحجم المعلومات الأمنية والاستخبارية التي حصلت عليها عن هذا التهديد.

وأوضح الخبير الصهيوني، بأنه طالما أن الاحتلال امتلك معلومات أمنية دقيقة عن وجود قرابة ثلاثين نفقا على حدود غزة، فلماذا لم يتم الذهاب لتدميرها قبل اندلاع الحرب الأخيرة، والانتظار إلى حين وقوعها.
 

وخلص إلى القول، لم تتوفر لدولة الاحتلال بعد حلول عملياتية تكنولوجية مجدية لتهديد الأنفاق، بما في ذلك الجدار الإسمنتي الذي سيقام على حدود غزة، رغم ما يتم بذله من جهود أمنية واستخبارية في هذا المجال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
16389024_770294899804174_1924851292_o

أسرى حماس ينتخبون هيئة جديدة في سجون الاحتلال
الشيخ سلمان العودة

حماس تعزي الشيخ سلمان العودة بوفاة زوجته ونجله
thumb.php

حماس: وفدٌ من الحركة ينهي زيارة ناجحة لمصر
حماس والجهاد الإسلامي في لبنان

حماس والجهاد تتفقان على التعاون المشترك في لبنان
bdbc7da9545e0cb2a5b16821b45de951

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

الأخبار الرئيسية

منذ 11 دقيقة

كلمة للناطق باسم "القسام" بعد غد الثلاثاء
منذ ساعة

فرار أسير فلسطيني من سجن مستشفى العفولة
منذ 3 ساعات

يديعوت: موافقة رسمية على نشر تقرير مراقب الدولة
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل فتى وفتاة قرب نابلس بزعم حيازة سكاكين
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم قاصرون في الضفة المحتلة
منذ 11 ساعة

شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجنين

مقالات

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي
تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

علاء الريماوي
لقاء هنية أمني بامتياز

لقاء هنية أمني بامتياز

مصطفى الصواف
مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي