نتنياهو يوعز لحكومته بتسريع سن قانون الاستيطان

أوعز رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلى حكومته بتسريع طرح مشروع قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يعرف باسم "قانون تنظيم الاستيطان"، للتصويت عليه في "الكنيست".

وقالت مصادر عبرية، إن عملية التصويت على مشروع القانون المذكور ستتم خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت المصادر، أن مكتب نتنياهو أطلع مستوطني "عوفرا" اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله، بمساعي الحكومة لإقرار مقترح القانون.

وبحسب ما نشرته الصحف العبرية، فقد تم يوم الخميس الماضي دعوة أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة التي تضم ممثلين من "لجنة الخارجية والأمن" و"لجنة القانون" للاجتماع يوم غد الإثنين، لمناقشة المشروع وطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

يذكر أن الـ "كنيست"، صادق بالقراءة الأولى الشهر الماضي على مشروع قانون "تنظيم الاستيطان" الذي تقدم به نواب يمينيون بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ونص مشروع القانون على حق الكيان في مصادرة حق الفلسطينيين باستخدام هذه الأراضي ونقل المسؤولية عنها لحارس أملاك الدولة، وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام.

ويسري مشروع القانون حال إقراره، على البؤر الاستيطانية التي كان للاحتلال قرار في إقامتها مثل مستوطنة "عمونة" (شمالي شرق رام الله)، وينص أيضًا على أن الفلسطينيين الذين يستطيعون إثبات ملكيتهم للأرض المقامة عليها البؤر الاستيطانية يحصلون على تعويضات مالية مضاعفة.