فرار أسير فلسطيني من سجن مستشفى العفولة

قالت القناة العاشرة العبرية ظهر اليوم الأحد، إن أسيرا فلسطينياً تمكن من الفرار من مستشفى العفولة بالداخل المحتل عام 48 .

وذكرت القناة ، أن الأسير سامر عودة " 32 عاما " تمكن من الفرار من أيدي جنود الاحتلال، خلال نقله إلى مستشفى العفولة لإجراء فحصوات طيبة .

وأضافت القناة ،أن قوات الاحتلال أعلنت حالة التأهب في المنطقة بالكامل ،ونصبت عددا من الحواجز في الطرق المحيطة وتجري حاليا عمليات بحث مستخدمة الطائرات المروحية ، كما طلبت من المستوطنين الصهاينة مساعدتها للقبض على الاسير بعدما نشرت أوصافه عبر وسال الإعلام .