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أزمة بين المكسيك والكيان الصهيوني إثر تأييد نتنياهو جدار ترامب

الأحد 29 يناير 2017 02:20 م بتوقيت القدس المحتلة

أزمة بين المكسيك والكيان الصهيوني إثر تأييد نتنياهو جدار ترامب

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

تعرض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لانتقادات بعد اقحام نفسه في الأزمة بين الولايات المتحدة والمكسيك إثر دعمه لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشييد جدار بين البلدين.

وقال نتنياهو في "تغريدة" السبت 28 يناير/كانون الثاني: "الرئيس ترامب صادق، وأنا بنيت جدارا على الحدود الجنوبية لإسرائيل ومنعت الهجرات غير الشرعية. خطتنا كانت ناجحة جدا، وهذه فكرة ممتازة".



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ووفق ما نقلته صحيفة هآرتس، فإن "التغريدة التي كتبها نتنياهو وأعرب فيها عن تأييده لخطة ترامب حول بناء الجدار، تعني أن نتنياهو بذلك أقحم نفسه في الصراع السياسي المحتدم في الولايات المتحدة حول خطة ترامب، بل وأيضا أقحم نفسه في الصراع الدائر والأزمة بين الولايات المتحدة والمكسيك بخصوص هذه المسألة".
 

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