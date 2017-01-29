أسرى حماس ينتخبون هيئة جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

جدد أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سجون الاحتلال الصهيوني ثقتهم بالأسير القائد محمد عرمان رئيساً للمرة الثانية للهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة والأسير القائد عباس السيد نائبا له.

وجرت الانتخابات أمس السبت لدورة 2017/2019 حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها لدى أسرى الحركة وشملت السجون والمعتقلات كافة، وكانت على أربع مراحل.

وتضمنت المرحلة الأولى انتخاب مجلس الشورى العام، والمكون من 51 عضواً موزعين على مختلف السجون والمعتقلات.

أما المرحلة الثانية فتم فيها انتخاب الهيئة القيادية العليا من بين أعضاء مجلس الشورى العام، وعددهم 11 عضواً، يضاف إليهم أمراء أكبر أربعة سجون هي (النقب، عوفر، ريمون، مجدو) ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً .

وخلال المرحلتين الثالثة والرابعة جرى انتخاب رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة؛ والتي جدد فيها الأسرى ثقتهم بالأسير عرمان ونائبه عباس السيد.

وأفرزت النتائج انتخاب أعضاء للهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، وهم الأسير أحمد القدرة، والأسير محمود شريتح، والأسير عثمان بلال، والأسير منير مرعي، والأسير سلامة القطاوي، والأسير معمر شحروري، والأسير بلال البرغوثي، والأسير إسلام جرار، والأسير أشرف زغير.