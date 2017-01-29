الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أسرى حماس ينتخبون هيئة جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 29 يناير 2017 02:07 م بتوقيت القدس المحتلة

أسرى حماس ينتخبون هيئة جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة 

جدد أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سجون الاحتلال الصهيوني ثقتهم بالأسير القائد محمد عرمان رئيساً للمرة الثانية للهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة والأسير القائد عباس السيد نائبا له.

وجرت الانتخابات أمس السبت لدورة 2017/2019 حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها لدى أسرى الحركة وشملت السجون والمعتقلات كافة، وكانت على أربع مراحل.

وتضمنت المرحلة الأولى انتخاب مجلس الشورى العام، والمكون من 51 عضواً موزعين على مختلف السجون والمعتقلات.

أما المرحلة الثانية فتم فيها انتخاب الهيئة القيادية العليا من بين أعضاء مجلس الشورى العام، وعددهم 11 عضواً، يضاف إليهم أمراء أكبر أربعة سجون هي (النقب، عوفر، ريمون، مجدو) ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً .

وخلال المرحلتين الثالثة والرابعة جرى انتخاب رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة؛ والتي جدد فيها الأسرى ثقتهم بالأسير عرمان ونائبه عباس السيد.

وأفرزت النتائج انتخاب أعضاء للهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، وهم الأسير أحمد القدرة، والأسير محمود شريتح، والأسير عثمان بلال، والأسير منير مرعي، والأسير سلامة القطاوي، والأسير معمر شحروري، والأسير بلال البرغوثي، والأسير إسلام جرار، والأسير أشرف زغير.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
16265646_10155062916596869_8812922628538308768_n

الاحتلال يعتقل فتى وفتاة قرب نابلس بزعم حيازة سكاكين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم قاصرون في الضفة المحتلة

شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجنين

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
15616e2bab27e0_PNGFMJOKHEILQ

الاحتلال يستدعي والد الشهيد "الحلبي"

الأخبار الرئيسية

منذ 37 دقيقة

يديعوت: موافقة رسمية على نشر تقرير مراقب الدولة
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل فتى وفتاة قرب نابلس بزعم حيازة سكاكين
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم قاصرون في الضفة المحتلة
منذ 8 ساعات

شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجنين
منذ 3 ساعات

أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة
منذ الأمس

٢٨٥ عملية فدائية ضد الاحتلال منذ 15 شهرا

مقالات

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

المخيمات الفلسطينية شامة مقاومة وفداء

علاء الريماوي
تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

علاء الريماوي
لقاء هنية أمني بامتياز

لقاء هنية أمني بامتياز

مصطفى الصواف
مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي