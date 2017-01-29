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يديعوت: موافقة رسمية على نشر تقرير مراقب الدولة

الأحد 29 يناير 2017 01:53 م بتوقيت القدس المحتلة

يديعوت: موافقة رسمية على نشر تقرير مراقب الدولة

قناة الأقصى - غزة 
 

قررت اللجنة الفرعية من لجنة مراقبة الدولة في "الكيان الصهيوني" بشكل رسمي نشر تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة عام 2014، في غضون 3 أسابيع.

وذكرت صحيفة "يديعوت"  أنه وبالإجماع تقرر نشر تقرير مراقب الدولة المتعلق بأداء المجلس الوزراي المصغر لشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قبل وخلال الحرب، باستثناء القضايا الأمنية.

وقال مسؤولون في اللجنة إن إخفاء بعض القضايا الأمنية لا يضر بطبيعة التقرير نفسه.

كما قال رئيس لجنة مراقبة الدولة بالكنيست كارين الهرار بعد الجلسة: " هذه التغييرات الطفيفة تهدف إلى الحفاظ على أمن الدولة وليس أكثر وقد تناقش فيها جميع أعضاء اللجنة، وأنا سعيد أننا أصبحنا قادرين على نشر التقرير الذي يهم مليون إسرائيلي وخاصة أسر الضحايا، نحن جميعاً بحاجة إلى معرفة ما حدث خلال الحرب".

وكانت اللجنة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل قرارها بشأن هذا النشر لأسباب أمنية.

يشار إلى أن التقرير حمل انتقادات واسعة لنتنياهو ووزير جيشه موشيه يعالون خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، فيما هاجمت أحزاب صهيونية ونواب وأعضاء في الكنيست الفشل الذريع لكلاهما وعدم معرفة التعامل مع أنفاق المقاومة.

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