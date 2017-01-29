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بالصور : مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأحد 29 يناير 2017 11:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ. 

وأفادت مراسلنا، أن ما يقارب 35 مستوطناً متطرفاً اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وقد واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير.

وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى في استفزازٍ واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجدِ الأقصى المبارك،  فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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