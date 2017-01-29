الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم قاصرون في الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من الضفة المحتلة، بينهم قاصرون.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة قاصرين من القدس، عُرف منهم: ليث عبد ربه (17 عاماً)، ونديم مجاهد (16 عاماً). كما اعتقلت مواطنين من بلدة بتير وهما: علي إبراهيم القيسي (31 عاماً)، وأمير مصطفى معمر (27 عاماً).

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين صخر ومعاذ عبد الرحيم بشارات، من الأغوار الشمالية، والشاب أحمد سعيد عودة (23 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة.